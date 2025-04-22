Украинцы обижены на покойного Папу Франциска из-за его заявлений о войне, - Reuters

Украинские католики с сожалением восприняли известие о смерти понтифика, но надеются, что его преемник будет более благосклонным к Украине.

Украинские католики обижены на покойного Папу Римского Франциска, который умер 21 апреля, из-за его позиции относительно войны России против Украины, пишет Reuters.

Во Львове, возле католической церкви, верующие выражали скорбь из-за смерти Папы Франциска, одновременно не скрывая боли от того, что он, по их мнению, не поддержал Украину в войне с Россией.

В 2024 году в интервью швейцарскому СМИ понтифик заявил, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и искать мира с Россией, чтобы завершить вооруженный конфликт.

Видео дня

Эти слова противоречили официальной позиции украинской власти и ее союзников, которые считают, что Россию необходимо остановить, ведь ее вторжение было неспровоцированным.

"Были определенные субъективные оценки с его стороны, к сожалению", - сказал Андрей Бень, ветеран украинских войск.

"Я не собираюсь это комментировать", - добавил он. "Я надеюсь, что следующий Папа будет мудрее, образованнее и лучше".

57-летний львовянин Олег Якимяк, выходя из храма, признал, что хоть и некоторые слова Папы были болезненными, все же его заслуги преобладают.

"Мы понимаем, что хорошие вещи, которые он сделал, гораздо больше, чем те болезненные вещи, которые он сделал нам", - сказал он.

Марта Бинишин, прихожанка церкви, выразила надежду, что новоизбранный понтифик будет больше поддерживать Украину.

"Мы увидим в образе следующего Папы человека, который принесет нам больше света, немного больше помощи для Украины и украинцев", - отметила она.

София Федина, депутат украинского парламента, почтила память Папы Франциска в Telegram, но и выразила критику:

"Я сама критически отнеслась к некоторым высказываниям, потому что нельзя приравнивать и примирять жертву и преступника в момент совершения преступления. Поэтому надеюсь, что следующий Папа встанет на защиту справедливости!"

Позиция Папы Франциска в отношении Украины

После вторжения России в феврале 2022 года Папа неоднократно называл войну несправедливой агрессией и выступал за мир в публичных обращениях. Он также призвал главу РПЦ Кирилла не служить интересам Кремля.

В то же время, отсутствие прямых обвинений в адрес Владимира Путина, а также упоминание о "великой Российской империи" Петра I и Екатерины II, вызвали волну возмущения в Украине. Католические епископы сообщили понтифику в Риме, что такие заявления стали для них источником большой боли. Больше заявлений Франциска об Украине - читайте в материале УНИАН.

Напомним, что примерно 10% населения Украины - католики, преимущественно на западе страны, в частности во Львове.

Россия, со своей стороны, продолжает утверждать, что ее военная операция является вынужденным ответом на угрозу со стороны НАТО и нацелена на борьбу с "неонацистским режимом" в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: