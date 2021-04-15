Президент США Джо Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии и укрепить глобальные системы здравоохранения.
Читайте такжеAmnesty International: пандемия COVID-19 обнажила и усугубила неравенство в миреБайден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы должны победить эту пандемию и укрепить глобальные системы здравоохранения, чтобы подготовиться к следующей, потому что будет еще одна пандемия", - заявил он.
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