Согласно выводам польских следователей, это была украинская ракета ПВО, выпущенная во время массированного российского ракетного обстрела.

Польская прокуратура завершила расследование инцидента с падением и взрывом ракеты в селе Пшеводув в ноябре 2022 года, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает RMF24, согласно выводам польских следователей, это была украинская ракета ПВО, выпущенная во время массированного российского ракетного обстрела.

"Расследование было приостановлено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины относительно объяснения этой трагедии. В прокуратуре отмечают, что приняли решение "в связи с долговременным препятствием в дальнейшем производстве, которое заключается в ожидании выполнения запросов о международной правовой помощи", - пишет издание

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Отмечается, что приостановление производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства этого события, а следовательно, указать, кто именно виноват в смерти граждан Польши.

Падение ракеты в Пшеводуве

Ракета взорвалась 15 ноября 2022 года в Пшеводово, Люблин, недалеко от украинской границы. В тот день произошел массированный российский обстрел территории Украины. В результате взрыва погибли двое мужчин. После этого многие страны возложили ответственность за инцидент на Россию.

В ноябре 2022 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение ракеты в Пшеводуве, вероятно, было несчастным случаем. Тогда же руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера поделился результатами расследования. По его словам, в Пшеводуве упал снаряд от украинской системы ПВО С-300.

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