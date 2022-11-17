Он прибыл на место происшествия.

Президент Польши Анджей Дуда заявил,что ему понятны эмоции президента Украины Владимира Зеленского в ситуации с падением ракеты на территори Польши.

Сегодня днем он прибыл ​​в Пшеводов Люблинского воеводства и посетил место, куда попала ракета. Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия, пишет Polsat News. Он напомнил, что Россия безжалостно атаковала Украину, в результате чего погибли мирные люди.

"Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это крайне сложная ситуация для Украины и там большие эмоции, там тоже много стресса. Пожалуйста, помните, что в эти последние дни Украина подверглась чрезвычайно массированному ракетному обстрелу с российской стороны", - сказал он.

Видео дня

По его словам, Зеленский глубоко затронут тем, что происходит со страной, за которую он чувствует ответственность.

"Каждый хочет увидеть свои собственные доказательства. Я сказал то, что сказал, на основании того, что мне дали наши следователи, на основании того, что мне дали представители польских служб, материалов и документов, которые мне были представлены, - сказал Дуда.

По мнению экспертов и властей Польши, произошла непреднамеренная авария.

"Не то, чтобы эта ракета была направлена ​​на Польшу, не то, чтобы это можно было трактовать как нападение на Польшу", - отметил президент.

Он назвал произошедшее величайшей трагедией и выразил сочувствие семьям погибших и местному сообществу.

"Украина оборонялась, и в ходе этих действий, к сожалению, произошло то, что произошло. Никто не хотел никого обидеть в Польше, не говоря уже о том, чтобы лишить жизни", - добавил он.

Польский президент убежден, что сейчас Владимир Зеленский также собирает информацию и материалы от военачальников украинской армии и украинских служб.

"Просто каждый делает это по-своему. У США есть информация, у Польши есть информация, у Украины, безусловно, есть информация", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что общался со следователями, "настроенными благосклонно" к украинской стороне. По его словам, участие Украины в расследовании должно быть строго регламентировано.

"Все должно быть сделано в соответствии с действующими нормами, с действующим законодательством. Если гости из Украины захотят посмотреть процедуры, можно будет показать им процедуры так, как их показывали мне. Но когда речь идет об участии в разбирательствах, о доступе к документам, к информации – для этого нужны конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международных договоров", - добавил Дуда.

Также он сообщил журналистам, что пока следов второй ракеты в Польше не было обнаружено.

Падение ракет в Польше: детали

15 октября, после массированной ракетной атаки армии РФ по Украине, стало известно, что на территории Польши упали две ракеты. В результате удара погибло два человека.

Представители ряда стран заявили о готовности защищать каждый сантиметр территории НАТО. В Польше экстренно созвали Комитет Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны.

Позже в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что на их территорию упала ракета российского производства.

Анджей Дуда в своем выступлении сказал, что у него нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету.

Президент Зеленский, комментируя удар, сказал, что не сомневается в том, что это была не украинская ракета.

Позднее Генсек НАТО выступил с заявлением о том, что это могла быть ракета украинской ПВО. Этой же версии придерживаются власти Польши и США.

Украина призвала допустить ее специалистов к расследованию, сегодня президент Владимир Зеленский подтвердил их допуск.

Кроме того, он сказал, что до конца расследования не может быть уверен, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Однако считает, что это не могли быть только остатки противоракетных систем.

Вас также могут заинтересовать новости: