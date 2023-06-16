Глава его службы безопасности назвал это саботажем мирной инициативы.

Службу безопасности президента ЮАР Сирилы Рамафосы и группу сопровождавших его журналистов задержали в Польше.

Глава Службы охраны президента сказал изданию Somentalive, что жизнь Рамафосы была "поставлена ​​под угрозу", потому что его охранники застряли в самолете в Польше из-за авиационных правил и бюрократии. Уолли Руд обвинил польское правительство в "преднамеренном саботаже" мирной инициативы Рамафосы.

По данным издания, проблема возникла с самолетом, перевозившим около 120 сотрудников спецназа и журналистов. Сначала рейсу не удалось получить разрешение на полет над воздушным пространством Италии, он вынужден был пролететь около шести кругов.

Затем им не разрешили высадиться в Польше - возникла проблема с разрешениями на оружие. После СМИ сообщили, что чартерный рейс, который должен был доставить команду в Жешув, не прибыл, им пришлось обратиться за помощью в посольство.

"Одним из обсуждавшихся вариантов было приобретение российского самолета UR-CBG рейса, припаркованного в аэропорту Польши, чтобы доставить нас до границы с Украиной, а затем сесть на автобус до Киева", - сказал источник.

Визит президента ЮАР в Украину: что известно

В мае президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что у них есть "мирный план" по завершению войны в Украине. Он анонсировал поездку в Киев и Москву с этой инициативой.

Вчера он прибыл в Польшу, где встретился с президентом Польшей Дудой, а уже сегодня утром стало известно о его визите в Киев.

Когда делегация находилась в столице, Россия нанесла очередной ракетный удар по городу. В Воздушных Силах отчитались об уничтожении 12 ракет и 2 БПЛА.

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