На этот раз оккупанты снова прибегли к пускам аэробалистических ракет.

В пятницу, 16 июня Россия атаковала Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинская ПВО отработала по целям. По предварительным данным, в небе над Украиной сегодня уничтожено:

6 аэробалистических ракет "Кинжал";

6 крылатых ракет "Калибр";

2 разведывательных беспилотника.

Ракетная атака 16 июня: что известно

Утром 16 июня украинцев предупредили о ракетной опасность. В связи с этим в ряде областей объявлена воздушная тревога.

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"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!"- отметили в Воздушных силах ВСУ.

Была угроза применения баллистического оружия. Взрывы раздавались в Киеве и области. Тревога охватила центр, север и запад страны. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Подольском районе столицы.

Кстати, Россия атакует Киев ракетами во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы. Этот африканский лидер поддерживает довольно дружеские отношения с диктатором Путиным. Очевидно, из-за "дружественных ракет" России Рамафоса был в укрытии.

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