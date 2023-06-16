В пятницу, 16 июня Россия атаковала Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Калибр".
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинская ПВО отработала по целям. По предварительным данным, в небе над Украиной сегодня уничтожено:
- 6 аэробалистических ракет "Кинжал";
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 2 разведывательных беспилотника.
Ракетная атака 16 июня: что известно
Утром 16 июня украинцев предупредили о ракетной опасность. В связи с этим в ряде областей объявлена воздушная тревога.
"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!"- отметили в Воздушных силах ВСУ.
Была угроза применения баллистического оружия. Взрывы раздавались в Киеве и области. Тревога охватила центр, север и запад страны. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Подольском районе столицы.
Кстати, Россия атакует Киев ракетами во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы. Этот африканский лидер поддерживает довольно дружеские отношения с диктатором Путиным. Очевидно, из-за "дружественных ракет" России Рамафоса был в укрытии.