Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетную атаку Российской Федерации.16 июня, призвав делегацию лидеров африканских стран поддержать Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.
Как подчеркнул руководитель ОП в Telegram, очередная террористическая атака на столицу отбита: "Ракетная атака России произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран. Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой".
Руководитель ОП напомнил, что российские ракеты летели также тогда, когда в Украину прибыли с различными визитами президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Мир должен понять, что сейчас необходима консолидация и максимально жесткая позиция в отношении России. Нужно показать силу государству, которое подрывает глобальную безопасность и действует террористическими методами", - сообщил Ермак.
"Мы должны объединиться вокруг Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира", - подчеркнул Ермак.
Он убежден, что только сильная дипломатия и сильная позиция может положить конец терроризму России. "Потому что это касается каждого, каждого государства, которое хочет существовать и сохранить мировой порядок", - отметил Ермак.
Атака РФ и "мирный план" Африки по войне в Украине - детали
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, командование Воздушных сил ВСУ проинформировало о уничтожение шести аэробалистических ракет"Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных беспилотных летательных аппарата.
Утром в Киев прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафоса.
В Украине они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправиться в российский Санкт-Петербург с целью встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Перед их приездом Reuters опубликовал проект их рамочного документа так называемого "мирного плана".
В частности, в нем предлагается несколько мер:
- отвод российских войск;
- вывод тактического ядерного оружия из Беларуси;
- приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом;
- ослабление санкций в отношении России.
Кроме того, в списке указано "безусловное соглашение о зерне и удобрениях".