Как подчеркнул руководитель ОП, сегодняшней атакой кремлевский диктатор Владимир Путин хочет показать, что готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетную атаку Российской Федерации.16 июня, призвав делегацию лидеров африканских стран поддержать Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

Как подчеркнул руководитель ОП в Telegram, очередная террористическая атака на столицу отбита: "Ракетная атака России произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран. Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой".

Руководитель ОП напомнил, что российские ракеты летели также тогда, когда в Украину прибыли с различными визитами президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Мир должен понять, что сейчас необходима консолидация и максимально жесткая позиция в отношении России. Нужно показать силу государству, которое подрывает глобальную безопасность и действует террористическими методами", - сообщил Ермак.

"Мы должны объединиться вокруг Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира", - подчеркнул Ермак.

Он убежден, что только сильная дипломатия и сильная позиция может положить конец терроризму России. "Потому что это касается каждого, каждого государства, которое хочет существовать и сохранить мировой порядок", - отметил Ермак.

Атака РФ и "мирный план" Африки по войне в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, командование Воздушных сил ВСУ проинформировало о уничтожение шести аэробалистических ракет"Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных беспилотных летательных аппарата.

Утром в Киев прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафоса.

В Украине они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправиться в российский Санкт-Петербург с целью встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Перед их приездом Reuters опубликовал проект их рамочного документа так называемого "мирного плана".

В частности, в нем предлагается несколько мер:

отвод российских войск;

вывод тактического ядерного оружия из Беларуси;

приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом;

ослабление санкций в отношении России.

Кроме того, в списке указано "безусловное соглашение о зерне и удобрениях".