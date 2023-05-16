Делегация глав африканских государств планирует посетить столицы Украины и России, сообщил лидер Южно-Африканской Республики.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса утвержает, что государства Африки предложили новую инициативу, чтобы завершить войну РФ против Украины.

Делегация глав африканских стран планирует посетить Киев и Москву, чтобы как можно скорее представить план, заявил Рамафоса во вторник, 16 мая, во время брифинга в Кейптауне с премьером Сингапура Ли Сянь Луном, пишет bloomberg.com.

По его данным, в посреднечиских усилиях примут участие Южная Африка, Египет, Республика Конго, Уганда, Сенегал и Замбия.

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Примечательно, что ранее посол США Рубен Бригети обвинил ЮАР в поставках оружия армии РФ. Стоит отметить, что ЮАР воздержалась от голосования за резолюцию ООН с призывом к российским оккупантам вывести войска из Украины. Из-за этого на Западе начали считать ЮАР одним из ближайших союзников России в Африке.

Война РФ против Украины - что нужно знать о путях заверешения полномасштабного конфликта

24 февраля текущего года стало известно, что свой "мирный план" по Украине представил Китай. Документ, в частности, предполагал прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров.

Украинские власти считают, что для полного прекращения агрессии РФ наша страна должна победить врага и вернуть все свои территории, которые были оккупированы.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российской власти выгодно замораживание конфликта в Украине. Киев не раз подчеркивал, что если России дать "передохнуть", то она спустя некоторое время снова пойдет в атаку.

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