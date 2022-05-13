В стране будет объявлен 40-дневный траур.

Умер один из самых богатых монархов мира, 73-летний президент ОАЭ и правитель Абу-Даби Халифа бин Заид Аль Нахайян.

Об этом сообщило министерство по делам президента.

"Министерство по делам президента соболезнует народу ОАЭ, арабским и исламским странам и всему миру в связи с кончиной президента ОАЭ его высочества шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна", – говорится в заявлени.

В стране будет объявлен 40-дневный траур.

Халифа бин Заид Аль Нахайян стал преемником отца шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна, который занимал пост первого президента ОАЭ после объединения в 1971 году и до своей смерти 2 ноября 2004 года. Халифа бин Заид Аль Нахайян тогда стал вторым президентом страны.

Халифа бин Заид Аль Нахайян долгие годы боролся с болезнью, которая началась после перенесенного им инсульта в 2014 году. Потом он редко стал появляться на публике, а руководителем страны был его сводный брат, наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид Аль Нахайян.

Ожидается, что именно он займет пост президента ОАЭ.

Состояние семьи Аль Нахайян оценивается примерно в $150 млрд.

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