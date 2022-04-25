Отмечается, что это первая поставка нефти из ОАЭ в Европу за два года.

Французская компания TotalEnergies предварительно зафрахтовала танкер с нефтью из Абу-Даби для отгрузки в начале мая. Решение принято на фоне войны и санкций в отношении Российской Федерации и это первая такая поставка за два года.

Об этом сообщает Reuters.

Судоходное подразделение компании TotalEnergies зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit. Он должен доставить 1 миллион баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна в ОАЭ для Великобритании 1-3 мая.

Последний раз нефть Das из Абу-Даби в последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 года.

Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы Европа получит новые партии сырой нефти из Абу-Даби 0 Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать отказ от российской нефти. При этом ЕС готовит новые санкции в отношении нефти из РФ.

Стоит отметить, что Россия была крупнейшим поставщиком нефти в Европу. В 2020 году Москва обеспечивала 26% от общего объема импорта нефти в ЕС.

Как ранее сообщал УНИАН, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС готовит "умные санкции" против импорта российской нефти. Брюссель вскоре представит шестой пакет санкций против РФ, который включает "определенную форму" нефтяного эмбарго.

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