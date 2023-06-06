Как подчеркнул Боррель, разрушение плотины поставило под угрозу жизни тысяч мирных граждан и безопасность на Запорожской атомной электростанции.

Война РФ против Украины, после подрыва плотины Каховской ГЭС, достигла нового уровня.

Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters. "Атаки РФ против украинской гражданской критической инфраструктуры достигли сегодня беспрецедентного уровня с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции, – говорится в заявлении Борреля. – Евросоюз решительно осуждает эту атаку. Она представляет собой новый уровень российских зверств и может быть нарушением международного права".

Как подчеркнул Боррель, разрушение плотины поставило под угрозу жизни тысяч мирных граждан и безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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"Этим поступком РФ также продолжает свою безрассудную ядерную авантюру, ставя под угрозу надлежащее функционирование систем безопасности и охраны ЗАЭС", – сказал главный европейский дипломат.

По словам Борреля, ЕС находится в контакте с Украиной, чтобы выяснить, какая помощь нужна.

Подрыв Каховской ГЭС: реакция Запада

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал подрыв "возмутительным актом, который оказывает жестокость войны РФ против Украины".

А глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия интенсивно работает над получением точной картины сложившейся ситуации в районе Каховской ГЭС.

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