Большинство этих людей находятся на оккупированной территории.

Около 40 тысяч человек нуждаются в эвакуации из населенных пунктов, которые были затоплены в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции. Большинство этих людей находятся на оккупированной территории, сообщила в эфире телемарафона заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова.

"На подконтрольной Украине территории эвакуации подлежит более 17 тысяч человек, украинская власть уже начала эвакуацию. Кроме того, на неподконтрольной Украине территории должны быть эвакуированы около 25 тысяч наших людей, о которых совсем не думает так называемая оккупационная "власть", – сказала Литвинова.

Заместитель генпрокурора подчеркнула, что затопленные населенные пункты пока не пригодны для проживания.

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"В зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов. Пострадали и разрушены дома. Без воды могут оказаться Каховский канал, который подает воду в оккупированный Бердянск, большинство населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской областей", – рассказала Литвинова.

Она добавила, что также затруднены поставки питьевой воды в оккупированный Крым.

"Добавляется проблема с системой орошения на юге Украины. Земельные участки затоплены и не смогут использоваться по целевому назначению. Нас ждет деградация почв, смена флоры и фауны", – подчеркнула заместитель главы ведомства.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 15 часов украинские власти уже эвакуировали около 1300 человек.

"По предварительной информации сейчас подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу Днепра и более 260 домов. В пунктах оказания помощи населению работают психологи службы спасения. Создан резерв сил и средств ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – отметили в ГСЧС.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС и его последствия - что надо знать

Этой ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Украинская разведка сообщила, что есть доказательства дистанционного подрыва оккупантами дамбы. Президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожить дамбу в результате обстрелов невозможно. Он констатировал, что российские захватчики заминировали ГЭС, а затем взорвали.

Вследствие крупнейшей за десятки лет рукотворной экологической катастрофы в Европе около 80 населенным пунктам грозит подтопление. После срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины принято решение об эвакуации населения из районов риска и обеспечении питьевой водой населенных пунктов, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.

"Укрзализныця" запустили эвакуационные поезда для спасения жителей пострадавших регионов. Во время эвакуации Россия не прекратила обстрелы.

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