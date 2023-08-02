Гидроплан рухнул вскоре после взлета, начато уголовное производство.

В российском городе Дудинка, который находится в Красноярском крае, разбился гидросамолет (гидроплан), есть две жертвы.

Борт был частным, по факту крушения начато уголовное производство, пишет ТАСС в Telegram, ссылаясь на сведения правоохранителей и спасателей. После падения самолет загорелся, пожар потушили.

В сети уже появилось видео, на котором запечатлен момент падения борта. На ролике видно, что как гидроплан взлетал, пытался набрать высоту, а потом рухнул на землю.

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17 июля в Щербиновском районе Краснодарского края РФ разбился штурмовик Су-25. Журналисты выяснили, что борт рухнул в Ейский Лиман - залив, расположенный на северо-востоке Азовского моря.

СМИ писали, что пилот оккупантов катапультировался, его нашли и пытались спасти, но не смогли этого сделать. По предварительным данным, летчик во время приводнения сломал ноги, его накрыло куполом парашюта, и он из-за этого наглотался воды. Возможная причина крушения Су-25 - отказ двигателя.

Справка УНИАН. Гидропланом называют самолет, который может взлетать с поверхности воды, а также совершать на нее посадку.

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