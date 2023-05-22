Конкретную дату старта и другие детали в МИД страны не раскрывают.

Правительство Нидерландов готово начать обучение пилотов Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 в ближайшее время.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, пишет RTL Nieuws. Глава МИД не хочет называть конкретную дату или срок старта обучения летчиков. Хукстра собирается также проконсультироваться со своими коллегами из Евросоюза по этому вопросу.

"Но всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро брались к реализации", - добавил министр.

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Обучение украинских пилотов на F-16

Как сообщал УНИАН, пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины современной боевой авиацией - Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

21 мая американский президент Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планы США начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения.

Сегодня, 22 мая в ЕС заявили, что обучение экипажей украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16 уже начались.

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