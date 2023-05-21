Его спросили, являются эти поставки "колоссальным риском".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал угрозы России о столкновении с "колоссальными рисками" в случае поставок Украине истребителей F-16.

С таким заявлением ранее выступил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. "Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих", - сказал он.

На пресс-конференции после саммита G7 Байдена спросили, является ли поставка F-16 Украине колоссальным риском, как утверждают в России. "Для них - да", - ответил президент США.

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Истребители для Украины: что известно

Украина неоднократно обращалась к союзникам с просьбой передать ей современные истребители. Ранее Байден отказывался это делать, а в Пентагоне говорили, что F-16 не помогут украинской армии на этой стадии войны.

Сегодня американский президент заявил, что Штаты планируют начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заверил его в том, что они не будут использоваться на территории России

Уже позднее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден еще не принял окончательное решение о передаче самолетов.

По словам генерального секретаря НАТО, министры обороны стран-членов Альянса обсудят вопрос возможных поставок истребителей уже в июне.

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