В то же время Байден подчеркнул, что самолеты F-16 могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в пределах Украины и региона".

Президент США Джо Байден получил от президента Украины Владимира Зеленского "абсолютные заверения" что Украина не будет использовать предоставленные истребители F-16 на территории России. Как сообщает Reuters, об этом Байден сообщил по результатам встречи с Зеленским на саммите G7.

В то же время Байден подчеркнул, что самолеты F-16 могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в пределах Украины и региона".

Он также подчеркнул, что "очень маловероятно", что эти самолеты будут использованы в украинском наступлении в ближайшие недели. Байден также выразил уверенность, что они не помогли бы украинским силам, например, в ситуации с Бахмутом, но могут существенно повлиять на ситуацию в будущем.

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F-16 для Украины - последние заявления

Ранее Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания создали коалицию для обеспечения Украины боевыми воздушными силами.

В частности, премьер Великобритании Риши Сунак отмечал, что его страна готова начать обучение украинских пилотов уже этим летом.

Байден во время встречи с Зеленским на саммите тоже объявил о намерения США готовить украинских пилотов.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя вопрос самолетной коалиции, отмечал, что это должно стать сигналом для России, что она не сможет одержать победу в длительной войне с Украиной.

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