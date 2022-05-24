Шестой пакет санкций ЕС против России до сих пор заблокирован.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили санкции ЕС в отношении России в сфере энергетики.

Об этом пишет венгерское информационное агентство MTI.

Согласно сообщению MTI, Орбан сказал Мишелю, что"необходимо найти решение проблем Венгрии с поставками, прежде чем вводить какие-либо санкции в отношении российской нефти".

Мишель также обсудил с Орбаном военную помощь Украине и продовольственную безопасность.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что только одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Глава МИД ожидает от Евросоюза шагов, чтобы устранить беспокойство Венгрии и в конечном итоге ввести нефтяное эмбарго против РФ.

Шестой пакет санкций ЕС против России до сих пор заблокирован. Он предусматривает в частности эмбарго на российскую нефть. Решение блокирует Венгрия, которая зависит от российского сырья на 43%.

Введение санкций ЕС требует одобрения всех его 27 стран-членов. Сейчас правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокирует его, ссылаясь на большую зависимость от российской нефти. Эмбарго будет равносильно "ядерной бомбе, сброшенной на венгерскую экономику", заявлял Орбан.

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