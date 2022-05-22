Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул необходимость усиливать санкционное давление на Россию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Каким образом мир мирным путем может помочь в окончании войны? Только санкциями, лишь твердое давление, лишь изолируя Россию, выбрасывая ее из международного сообщества, экономического... Это и вопрос шестого пакета санкций в рамках Европейского Союза, который должен быть введен. Это очень важный вопрос. Здесь я обращаюсь к тем, которые имеют еще сегодня сомнения: забудьте о бизнесе", - добавил Дуда.
Он отметил, что необходимо создать такие условия, когда "эта война полностью перестанет быть выгодной для России и будет угрозой для нее самой".
"Кроме экономических санкций - постоянно политически престижные санкции: выбрасывание России из разного рода международных организаций, исключение из международных спортивных объединений, исключение из пре
Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против России, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. 16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лишь одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Кулеба также сообщил, что в ЕС отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ.