Президент выступает за введение шестого пакета санкций ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул необходимость усиливать санкционное давление на Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Каким образом мир мирным путем может помочь в окончании войны? Только санкциями, лишь твердое давление, лишь изолируя Россию, выбрасывая ее из международного сообщества, экономического... Это и вопрос шестого пакета санкций в рамках Европейского Союза, который должен быть введен. Это очень важный вопрос. Здесь я обращаюсь к тем, которые имеют еще сегодня сомнения: забудьте о бизнесе", - добавил Дуда.

Он отметил, что необходимо создать такие условия, когда "эта война полностью перестанет быть выгодной для России и будет угрозой для нее самой".

"Кроме экономических санкций - постоянно политически престижные санкции: выбрасывание России из разного рода международных организаций, исключение из международных спортивных объединений, исключение из пре

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против России, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. 16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лишь одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Кулеба также сообщил, что в ЕС отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ.