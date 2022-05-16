В частности, соответствующая работа может начаться тогда, когда будет одобрен шестой пакет санкций с нефтяным эмбарго.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Европейском Союзе отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Брюсселе после участия в заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которое пригласили Кулебу.

"Я ценю все страны-члены, которые сегодня выразили свою готовность начать работу над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет одобрен. Это вдохновляет и был четкий сигнал поддержки, выраженный для Украины", - подчеркнул Кулеба.

В этой связи министр сказал, что озвучил сегодня ряд предложений относительно того, какими именно должны быть санкции в седьмом пакете.

"И один из этих вариантов можно обобщить в трех словах: убейте российский экспорт! Потому что мы анализировали структуру российской экономики, и мы видим, что до тех пор, пока Россия будет экспортировать свою нефть и газ, но и также некоторые другие товары, такие как железо и другие материалы, - она будет иметь деньги, чтобы продолжать войну", - подчеркнул Кулеба.

"Чтобы остановить российскую военную машину, мы должны лишить Путина денег. Это единственное, что его беспокоит: власть и деньги. Мы заберем у него деньги и тогда он лишь будет иметь власть с пустыми карманами. Это действительно единственный способ прекратить войну-лишить его прибылей", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что сейчас Украина находится в нелепой ситуации, когда украинская экономика страдает больше от войны и разрушений, чем российская экономика от санкций.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что только одна страна продолжает блокировать решение о эмбарго на российскую нефть. Глава МИД ожидает от Евросоюза шагов, чтобы устранить беспокойство Венгрии и в конечном итоге ввести нефтяное эмбарго против РФ.

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