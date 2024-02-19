По данным разведки, в Москве обсуждают действия в отношении других оппозиционных деятелей.

Следующей жертвой Кремля среди оппозиционеров может стать экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, которого в 2015 году заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в соцсети. "После убийства в тюрьме Алексея Навального, в Москве, по имеющимся данным, все выходные проводились совещания в администрации "президента" и российском гестапо (спецслужбах РФ) относительно дальнейших действий в отношении других российских оппозиционеров", - отметил Юсов.

По его словам, в странах Запада Навальный воспринимался "как одна из центральных фигур оппозиции кремлевскому режиму".

Видео дня

Как подчеркнул Юсов, теперь, перед очередными, так называемыми выборами Владимира Путина, российский режим ищет способы противодействия тем политическим фигурам, которые раскрывают нелегитимность и ничтожность переназначения кремлевского диктатора.

"В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского, который продолжает олицетворять заметный политический и медийный ресурс, критический к российской власти военным преступникам", - подчеркнул Юсов.

Кроме того, дискутируются возможные методы продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах и последствия проведения активных мероприятий на территории стран свободного мира.

Смерть оппозиционера Алексея Навального

16 февраля стало известно, что в российской тюрьме умер критик Кремля Навальный. Представители тюремной администрации утверждали, что Навальному стало плохо после прогулки. Позже уточнялось, что у заключенного оппозиционера якобы оторвался тромб, что спровоцировало остановку сердца.

Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в совершении экономических преступлений и провел в местах лишения свободы 10 лет. Он отрицал свою вину и называл свое уголовное преследование политически мотивированным. В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал жить за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: