В 2021 году самолет был передан австрийской чартерной компании Avcon Jet, одному из крупнейших операторов бизнес-авиации.

Как показало расследование, частный самолет, ранее использовавшийся семьей президента России Владимира Путина, который покинул Москву накануне его полномасштабного вторжения в Украину, теперь находится в ведении базирующейся в Австрии чартерной компании, связанной с российскими олигархами.

Независимое российское новостное издание "Важные истории" опубликовало отчет, в котором опубликованы подробности частного самолета стоимостью 60 миллионов долларов, который впервые был куплен в январе 2013 года Геннадием Тимченко, другом-миллиардером Путина. Предполагается, что на нем перевозили членов семьи президента России, в том числе его дочь Катерину Тихонову.

Самолет Gulfstream G650 был продан Тимченко в 2014 году, когда он попал под санкции США. После этого он был передан в реестры самолетов разных стран, регистрационный номер самолета был изменен, а офшорные компании, указанные в документах в качестве его владельца, несколько раз менялись, прежде чем перейти к Amerivo Holdings Limited, дочерней компании российского фонда суверенного благосостояния, российского Фонд прямых инвестиций (РФПИ) в 2018 году, сообщало тогда Reuters.

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Важные истории выяснили, что в 2021 году самолет был передан австрийской чартерной компании Avcon Jet, одному из крупнейших операторов бизнес-авиации. Издание сообщило, что бывшие владельцы компании связаны с бизнесом, связанным с Газпромбанком, частным российским банком Еленой Акимовой, бывшей женой главы банка Андрея Акимова, а также друзьями Путина.

Newsweek связался с Avcon Jet по электронной почте для получения комментариев.

"Компания имеет долгую историю оказания услуг приближенным президента России", - ответила компания, сообщив, что самолет вылетел из Москвы и направился в Женеву 23 февраля 2022 года, за день до того, как Путин начал полномасштабный вторжение в Украину. Неизвестно, кто был в самолете.

Согласно отчету, компания Avcon Jet перевезла группу пропутинских сторонников по России накануне выборов в стране в 2012 году. Чартерная компания также предположительно обслуживала самолет, принадлежащий российскому олигарху и союзнику Путина Борису Ротенбергу, и продолжала это делать после того, как в 2014 году на него наложили санкции США.

Самолеты Путина

Михаил Ходорковский, который когда-то был самым богатым человеком России до того, как он вступил в конфликт с Путиным, рассказал Newsweek в прошлом месяце, что Путин бежал из Москвы во время мятежа, возглавляемого главой группы Вагнера Евгением Пригожиным 24 июня.

Он сказал, что узнал от одного из своих знакомых, что Путин покинул Москву самолетом во время неудавшегося переворота и, скорее всего, отправился в свою резиденцию на Валдае, между Тверской и Новгородской областями России, расположенную примерно в 250 милях отсюда.