Адмирал ВМС США в отставке считает, что НАТО не движется достаточно быстро, чтобы опередить Россию.

В Вашингтоне состоится юбилейный саммит по случаю основания Организации Североатлантического договора. Во время мероприятия также будет избран новый генеральный секретарь после "очень успешного десятилетия" под руководством Йенса Столтенберга. В то же время Швеция и Финляндия будут обустраиваться на своем месте как передовые страны НАТО на северо-западном фланге России, однако все не так хорошо, как кажется, ведь есть угроза развития искусственного интеллекта. Об этом пишет адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис для Bloomberg.

Эксперт отметил, что сейчас Украина является приоритетом №1 для Альянса, однако хорошо ли подготовлены в НАТО к другим проблемам.

"Начнем с нового генерального секретаря, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который покидает свой пост. Лидер центристской Народной партии за свободу и демократию в течение почти 20 лет, Рютте четыре срока был лидером Нидерландов и имеет глубокий опыт в европейской политике", - рассказывает Ставридис. Видео дня

По мнению адмирала в отставке, Рютте является неприхотливым политиком, который ездит на работу на велосипеде, живет в маленькой квартире в Гааге и преподает курс государственного управления в средней школе. Также по словам эксперта, политик очень организован, его любят избиратели и он всегда хочет контролировать все, что происходит.

"Все это являются хорошими признаками его способности справиться с наиболее важными вызовами, которые стоят перед НАТО, кроме Украины: кибербезопасность и искусственный интеллект. Война меняет форму на наших глазах, и эта тенденция будет только ускоряться во время его пребывания в должности, которая продлится не менее четырех лет", - подчеркнул бывший верховный главнокомандующий НАТО.

Ставридис добавил, несмотря на то, что НАТО сделала несколько решительных политических заявлений о необходимости согласованных кибермощностей для всего Альянса, коллективная оборона практически отсутствует.

Кроме того, как отмечает адмирал в отставке, на прошлогоднем саммите НАТО было принято решение о более динамичном подходе и создании виртуальных сил и средств Альянса по реагированию на киберинциденты, однако война в Украине "поглощает огромное количество ресурсов и внимания руководства Альянса". В то же время эксперт отмечает, что эти два кризиса на самом деле являются одним.

"Российское правительство и его хакерские партнеры усиливают свой злонамеренный киберфронт, осуществляя постоянные прямые атаки против Украины, стран Балтии и многих стран Восточной Европы. Президент Владимир Путин знает, что его страна не может победить НАТО только военной силой - коллективный оборонный бюджет членов Альянса примерно в 10 раз превышает бюджет Российской Федерации - и он, вероятно, начнет кибератаки непосредственно против Альянса", - отметил Ставридис.

Эксперт считает, что Путин имеет большой потенциал для нанесения вреда в киберпространстве, поэтому не стоит делать ошибок в этом вопросе.

По его словам, вместе с кибервойной идет угроза искусственного интеллекта, ведь он становится мощным инструментом в войне Путина. К примеру, американский эксперт по дезинформации (и бывший сотрудник правоохранительных органов Флориды), который живет в Москве, использовал ИИ для создания десятков веб-сайтов, чтобы подорвать сплоченность Альянса и помощь Украине.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что в Украине создается и уже используется оружие будущего. В частности искусственный интеллект начинает эпоху роботов-убийц.

"Это оружие будет использоваться в военном арсенале практически каждого", - отметил главный парламентарий Австрии по автономному оружию в ООН Александр Кментт.

Также сообщалось, что в США создают беспилотные истребители. Разработчики уверены, что уже через 1-2 года искусственный интеллект может взять на себя пилотирование самолета.

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