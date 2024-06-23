На прошлой неделе бостонская компания Merlin Labs заявила, что приобретет калифорнийскую фирму EpiSci, чей искусственный интеллект помог совершить нашумевший полет министра ВВС США Фрэнка Кендалла на F-16, пишет Defense One.
"EpiSci и ее подразделение PhysicsAI - единственные команды, которые участвовали во всех трех разделах программы DARPA по разработке ИИ-пилота истребителя: испытаниях AlphaDogfight 2020 года, программе эволюции воздушного боя 2020-24, а также - с прошлой недели - программе усиления искусственного интеллекта", - говорится в материале.
Генеральный директор EpiSci Бо Рю отметил, что из четырех компаний, чьи ИИ-агенты работали во время полета Кендалла, его компания была "наиболее надежной и эффективной".
В то же время гендиректор Merlin Мэтт Джордж подчеркнул, что его компания, занимающаяся разработкой собственного пилота с искусственным интеллектом, намерена протестировать его на борту танкера KC-135 ВВС США в течение следующего года.
Он подчеркнул, что этот "основной" пилот может позволить ВВС уменьшить количество пилотов на своих мобильных самолетах с двух до одного, освободив группу экипажа и дать возможность ВВС наблюдать за работой ИИ во время настоящих миссий, когда возле него будет человек.
Если соглашение с EpiSci закончится, как предполагается, в течение следующих двух-трех месяцев, Merlin сможет добавить к своему основному пилоту продвинутые навыки, такие как квалификация пилота F-16. Джордж считает, что такое нововведение сделает компанию первой, которая предложит пилота с искусственным интеллектом, который способен выполнять различные типы миссий.
"Lockheed Martin или Northrop, или любая другая крупная компания - они невероятны в том, что они делают, но в конечном итоге именно такие компании, как мы, смогут обеспечить настоящую автономию, которая дополнит некоторые из их более традиционных структур платформ, услуг и инфраструктуры", - заверил он.
По словам Джорджа, люди-пилоты не исчезнут в ближайшее время, однако будущее все же за автономными системами, а люди не готовы к тому, как быстро это может произойти.
В то же время Рю считает, что автономные системы снимут часть когнитивной нагрузки с пилотов истребителей, чтобы они могли сосредоточиться на других задачах, к примеру, на управлении беспилотниками.
Также Воздушные силы работают над созданием боевых самолетов совместного базирования, которые предусматривают автономные дроны, летающие рядом с истребителями.
"Это дает им возможность управлять своими беспилотниками, управлять беспилотными или безэкипажными средствами, не так ли? Другими словами, если я не занят управлением своего самолета, если ИИ может делать некоторые из этих вещей, возможно, не все, но некоторые из них, тогда у меня есть время, я могу когнитивно управлять, командовать и контролировать несколько дронов, которые есть в моем распоряжении для ведения боя, далее во вражеской среде", - объяснил Рю.
Когда у него спросили, когда будут внедрены эти технологии, Рю отметил, что автономность EpiSci будет развернута на самолетах и дронах постепенно. Гендиректор компании напомнил, что самолет F-16, на котором летал министр Кендалл, пришлось модифицировать, чтобы искусственный интеллект мог управлять самолетом, однако новые дроны строятся уже с учетом программного обеспечения компании с самого начала.
"Когда речь идет о беспилотниках, которые работают вместе, я думаю, что в целом, с точки зрения технологий, мы говорим о годе-двух, паре лет, когда вы сможете увидеть очень хорошо разработанный ИИ, который возьмет на себя пилотирование самолета человеком", - подытожил Рю.
Как F-16 помогут Украине на поле боя
Ранее военный эксперт Евгений Дикий заявил, что истребители F-16, которые Украина должна получить в ближайшее время, не будут защищать какую-то отдельную область, они будут действовать вдоль всей линии фронта.
"Они менее чем за час преодолевают расстояние большее, чем протяженность Украины от запада до востока. Смешно говорить, что F-16 будут защищать небо над какой-то одной областью. Они будут защищать небо над Украиной, над линией фронта. С момента вылета F-16 до возможности выпустить ракеты по российскому штурмовику из любой точки - это менее чем полчаса", - объяснил эксперт.
В то же время военный эксперт Петр Черник отметил, что самолеты F-16 могут решить ключевые проблемы Украины, в том числе речь идет и о российских КАБах.
"Если F-16 появятся в достаточном количестве - хотя бы 12 машин, то на самом деле можно использовать проблемы использования управляемых авиационных бомб, которые сбрасываются с Су-34. Если к этим машинам будет большое количество ракет и бомб, то можно уничтожать российскую логистику, обвалить южный плацдарм и выйти к Приазовью. Если эти два сценария будут реализованы это будет фантастический успех", - подчеркнул Черник.