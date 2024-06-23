По словам разработчиков, уже через 1-2 года искусственный интеллект может взять на себя пилотирование самолета.

На прошлой неделе бостонская компания Merlin Labs заявила, что приобретет калифорнийскую фирму EpiSci, чей искусственный интеллект помог совершить нашумевший полет министра ВВС США Фрэнка Кендалла на F-16, пишет Defense One.

"EpiSci и ее подразделение PhysicsAI - единственные команды, которые участвовали во всех трех разделах программы DARPA по разработке ИИ-пилота истребителя: испытаниях AlphaDogfight 2020 года, программе эволюции воздушного боя 2020-24, а также - с прошлой недели - программе усиления искусственного интеллекта", - говорится в материале.

Генеральный директор EpiSci Бо Рю отметил, что из четырех компаний, чьи ИИ-агенты работали во время полета Кендалла, его компания была "наиболее надежной и эффективной".

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В то же время гендиректор Merlin Мэтт Джордж подчеркнул, что его компания, занимающаяся разработкой собственного пилота с искусственным интеллектом, намерена протестировать его на борту танкера KC-135 ВВС США в течение следующего года.

Он подчеркнул, что этот "основной" пилот может позволить ВВС уменьшить количество пилотов на своих мобильных самолетах с двух до одного, освободив группу экипажа и дать возможность ВВС наблюдать за работой ИИ во время настоящих миссий, когда возле него будет человек.

Если соглашение с EpiSci закончится, как предполагается, в течение следующих двух-трех месяцев, Merlin сможет добавить к своему основному пилоту продвинутые навыки, такие как квалификация пилота F-16. Джордж считает, что такое нововведение сделает компанию первой, которая предложит пилота с искусственным интеллектом, который способен выполнять различные типы миссий.

"Lockheed Martin или Northrop, или любая другая крупная компания - они невероятны в том, что они делают, но в конечном итоге именно такие компании, как мы, смогут обеспечить настоящую автономию, которая дополнит некоторые из их более традиционных структур платформ, услуг и инфраструктуры", - заверил он.

По словам Джорджа, люди-пилоты не исчезнут в ближайшее время, однако будущее все же за автономными системами, а люди не готовы к тому, как быстро это может произойти.

В то же время Рю считает, что автономные системы снимут часть когнитивной нагрузки с пилотов истребителей, чтобы они могли сосредоточиться на других задачах, к примеру, на управлении беспилотниками.

Также Воздушные силы работают над созданием боевых самолетов совместного базирования, которые предусматривают автономные дроны, летающие рядом с истребителями.

"Это дает им возможность управлять своими беспилотниками, управлять беспилотными или безэкипажными средствами, не так ли? Другими словами, если я не занят управлением своего самолета, если ИИ может делать некоторые из этих вещей, возможно, не все, но некоторые из них, тогда у меня есть время, я могу когнитивно управлять, командовать и контролировать несколько дронов, которые есть в моем распоряжении для ведения боя, далее во вражеской среде", - объяснил Рю.

Когда у него спросили, когда будут внедрены эти технологии, Рю отметил, что автономность EpiSci будет развернута на самолетах и дронах постепенно. Гендиректор компании напомнил, что самолет F-16, на котором летал министр Кендалл, пришлось модифицировать, чтобы искусственный интеллект мог управлять самолетом, однако новые дроны строятся уже с учетом программного обеспечения компании с самого начала.

"Когда речь идет о беспилотниках, которые работают вместе, я думаю, что в целом, с точки зрения технологий, мы говорим о годе-двух, паре лет, когда вы сможете увидеть очень хорошо разработанный ИИ, который возьмет на себя пилотирование самолета человеком", - подытожил Рю.

Как F-16 помогут Украине на поле боя

Ранее военный эксперт Евгений Дикий заявил, что истребители F-16, которые Украина должна получить в ближайшее время, не будут защищать какую-то отдельную область, они будут действовать вдоль всей линии фронта.

"Они менее чем за час преодолевают расстояние большее, чем протяженность Украины от запада до востока. Смешно говорить, что F-16 будут защищать небо над какой-то одной областью. Они будут защищать небо над Украиной, над линией фронта. С момента вылета F-16 до возможности выпустить ракеты по российскому штурмовику из любой точки - это менее чем полчаса", - объяснил эксперт.

В то же время военный эксперт Петр Черник отметил, что самолеты F-16 могут решить ключевые проблемы Украины, в том числе речь идет и о российских КАБах.

"Если F-16 появятся в достаточном количестве - хотя бы 12 машин, то на самом деле можно использовать проблемы использования управляемых авиационных бомб, которые сбрасываются с Су-34. Если к этим машинам будет большое количество ракет и бомб, то можно уничтожать российскую логистику, обвалить южный плацдарм и выйти к Приазовью. Если эти два сценария будут реализованы это будет фантастический успех", - подчеркнул Черник.

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