В период 2014-2023 годов КНР подала более 38 тыс заявок на изобретения в сфере так называемого GenAI.

Китай значительно опережает другие страны в изобретениях в сфере генеративного искусственного интеллекта, что может иметь далеко идущие последствия, если говорить о противоречиях Пекина и Вашингтона в сфере IT. Об этом со ссылкой да данные Организации Объединенных Наций сообщает Reuters.

За последнее десятилетие было подано более 50 тыс заявок на патенты в этом направлении, причем четверть из них пришлось на прошлый год.

В период с 2014 по 2023 годы КНР зарегистрировала более 38 тыс изобретений GenAI, в то время как на Соединенные Штаты пришлось лишь 6,2 тыс заявок. Третье место заняла Южная Корея. Япония и Индия заняли четвертое и пятое место, соответственно.

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Сообщается, что китайские патентные заявки охватывают широкий спектр отраслей: от автономного вождения до издательского дела и управления документами.

Генеративный искусственный интеллект является типом системы искусственного интеллекта, который способен генерировать текст, изображения или другие медиаданные, используя порождающие модели. Генеративный ИИ применяется в широком спектре отраслей, включая живопись, писательство и написание сценариев.

Искусственный интеллект – последние новости

Ранее эксперты пришли к выводу, что искусственный интеллект является более безопасным водителем, чем человек. Впрочем, в некоторых специфических ситуациях он все же допускает нелепые ошибки.

Также недавно Международный валютный фонд выразил "глубокую обеспокоенность" из-за массовых увольнений, обусловленных развитием генеративного искусственного интеллекта.

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