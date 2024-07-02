Сообщается, что 10 украинских компаний уже производят автономные дроны.

В Украине полным ходом создается и уже используется на поле боя оружие будущего. Как пишет The New York Times, искусственный интеллект начинает эпоху роботов-убийц. Отмечается, что стремление перехитрить врага, а также огромные потоки инвестиций превратили Украину в Силиконовую долину для автономных дронов и другого вооружения.

ИИ превращают в оружие

В публикации указывается, что в связи с этим выражаются и серьезные опасения, что из-за разрабатываемых в Украине новых технологий может произойти поворотный момент в истории с необратимыми и катастрофическими последствиями для всего человечества. В частности, о соответствующих угрозах заявили члены группы экспертов ООН, которые потратили более десяти лет на обсуждение правил использования автономного оружия в мире.

"Это оружие будет использоваться в военном арсенале практически каждого", - предостерег главный переговорщик Австрии по автономному оружию в ООН Александр Кментт,

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По его словам, никто не ожидает, что страны примут полный запрет на такое оружие, "но оно должно регулироваться таким образом, чтобы мы не столкнулись с абсолютно кошмарным сценарием".

Об опасности превращения ИИ в оружие предупредил и профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел: "Появится оружие массового уничтожения, которое будет дешевым, масштабируемым и легко доступным на рынках оружия по всему миру".

В Украине подобные опасения не высказывают, так как соответствующие технологии могут дать преимущество перед Россией, которая также разрабатывает автономные устройства-убийцы, или просто помочь идти в ногу со временем, пишет NYT.

"Как только мы дойдем до того, что нам будет не хватать людей, единственным решением будет заменить их роботами", - заявил один из раработчиков, соучредитель компаний Saker.

В статье отмечается, что "широкая доступность простого в разработке программного обеспечения, мощных алгоритмов автоматизации и специализированных микрочипов искусственного интеллекта выдвинула смертельную гонку инноваций на неизведанную территорию, подпитывая потенциальную новую эру роботов-убийц".

"Самые передовые версии технологии, позволяющей дронам и другим машинам действовать автономно, стали возможными благодаря глубокому обучению - форме искусственного интеллекта. который использует большие объемы данных для выявления закономерностей и принятия решений", - пишет издание.

Автономные дроны на войне в Украине

В статье приводятся примеры новых разработок, которые или уже используются в боях, или проходят стадии испытаний.

"В более чем дюжине интервью с украинскими предпринимателями, инженерами и военными подразделениями возникла картина ближайшего будущего, когда стаи самоуправляемых дронов смогут координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением смогут автоматически сбивать солдат. Разрабатываются и более диковинные творения, такие как парящий беспилотный вертолет с пулеметами", - пишет издание.

Утверждается, что данное оружие более грубое и не так продвинуто, как дорогие системы военного уровня, производимые США Китаем и Россией. Однако значимость этим разработкам добавляют их низкая стоимость (всего тысячи долларов или меньше) и легкая доступность.

По словам бойцов, автономные дроны "уже пользуются большим спросом": машины особенно полезны в борьбе с помехами, которые могут нарушить связь между дроном и пилотом. Когда дрон летает сам, пилот может просто зафиксировать цель и позволить устройству сделать все остальное.

"По всей Украине возникли импровизированные заводы и лаборатории для создания дистанционно управляемых машин всех размеров, от самолетов дальнего действия и ударных катеров до дешевых дронов-камикадзе. Многие из них являются предшественниками машин, которые в конечном итоге будут действовать самостоятельно", - пишет NYT.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, 10 компаний уже производят автономные дроны: "У нас уже есть системы, которые можно производить серийно, и сейчас они проходят масштабные испытания на передовой, а значит, уже активно используются".

Отмечается, что некоторые компании, такие как "Вырий", используют базовые алгоритмы компьютерного зрения, которые анализируют и интерпретируют изображения и помогают компьютеру принимать решения. Другие компании более сложны и используют глубокое обучение для создания программного обеспечения, которое может идентифицировать и атаковать цели.

В пример приводится действительно футуристическое оружие: артиллерийская башня "Волли" (названная в честь сходства с роботом Pixar ВАЛЛ-И), с автономным наведением, которая работает с контроллером PlayStation. Это оружие может автоматически захватывать цель на расстоянии до 1000 метров. Оно является одним из нескольких, появившихся на передовой в Украине, которое использует программное обеспечение, обученное искусственным интеллектом, для автоматического отслеживания и стрельбы по целям.

Производство оружия в России - что сообщалось

Напомним, новый доклад Королевского института объединенных служб засвидетельствовал, что с начала широкомасштабной войны резко возросло производство Россией артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников.

Отмечается, что западные санкции не смогли подорвать производство оружия в России, и Москве даже удалось нарастить производство ключевых видов оружия, чтобы разжечь войну против Украины. Указывается, что усилия по санкциям были затруднены из-за чрезмерно осторожного принятия решений западными правительствами и задержек в обмене разведданными между союзниками.

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