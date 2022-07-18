Сообщается, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы.

В сети появилась информация, что на днях было совершено покушение на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Информация как о самом покушении, так и о его расследовании держится в режиме строгой секретности.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Генерал СВР". Его якобы ведет бывший генерал СВР Службы внешней разведки РФ, владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

"Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того как зашел домой. Оперативно сработала охрана, сразу вызвав к нему бригаду медиков", - утверждается в сообщении.

По информации Телеграмм-канала, прибывшие медицинские работники после осмотра заявили, что необходима срочная госпитализация Патрушева. После оказания помощи в стабильном состоянии его якобы доставили домой.

"Результаты его анализов подтвердили, что отравляющим веществом являлся синтетический яд. Патрушева спасла своевременно оказанная медицинская помощь и, вероятно, недостаточно высокая концентрация отравляющего вещества, поступившего в организм через кожу", - пишет "Генерал СВР. Отмечается, что исполнители покушения еще не установлены.

Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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