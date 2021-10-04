Ни одну из 26 кандидаток не избрали в Меджлис аш-Шура - консультативный орган с парламентскими функциями.

На первых в истории Катара парламентских выборах, состоявшиеся сегодня, все выборные места достались мужчинам.

Как сообщает DW, ни одну из 26 кандидаток не избрали в Меджлис аш-Шура - консультативный орган с парламентскими функциями.

Все 30 выборных мест получили кандидаты-мужчины.

Явка на выборах составила 63,5 процента, сообщило министерство внутренних дел Катара.

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Катар - абсолютная монархия, последнее слово там за эмиром, а политические партии запрещены.

Меджлис аш-Шура сможет одобрять законы, государственный бюджет и надзирать за работой министров. В то же время этот орган не контролирует полицию и вооруженные силы, экономическую и инвестиционную политику государства. Все решения консультативный совет должен принимать двумя третями голосов, а затем их ратифицирует эмир.

Выборы в Меджлис аш-Шуры предусматривает новая конституция Катара, за которую проголосовали граждане на референдуме 2003 года. Однако выборы неоднократно откладывались по разным причинам.

Выборы считаются противоречивыми, поскольку возможность проголосовать получила меньшая часть населения. Право голоса имеют только те лица, чьи семьи проживали на территории современного государства до 1930 года. Многие жители Катара происходят из других стран, среди них большинство являются трудовыми мигрантами.

Ранее сообщалось, что Украина и Катар заключили меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

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Автор: Тамара Отовская