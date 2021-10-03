На втором месте партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в местные органы власти, состоявшихся 2 октября.

Как сообщает DW со ссылкой на ЦИК Грузии, по предварительным данным, она набирает 47,75% голосов по результатам подсчета голосов более чем с 60% участков.

На втором месте - партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная арестованным на днях в Грузии бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Его партию поддержали 30,93% избирателей.

На третьем месте с большим отрывом партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию" с 7,33% голосов.

Всего в выборах участвовали 50 партий. Явка составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

Сообщается, что на выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава администрации столицы, член партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набирает 45,33%, однако этого недостаточно для победы в первом туре (нужно более 50%).

Глава ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 34,2% избирателей. На третьем месте - также представитель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Георгий Гахария (8,97%).

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Грузии проводились выборы в органы местного самоуправления. Граждане должны были выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидаты должны набрать более 50% голосов избирателей.

Задержание Саакашвили в Грузии

Накануне выборов в Грузию прилетел бывший президент Михаил Саакашвили, который сейчас имеет гражданство Украины. Впоследствии стало известно, что его задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

Читайте такжеСаакашвили влюбился в украинского нардепа: они сделали публичное признание (видео)В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не возвращался на родину последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну задержат.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили.

Председатель руководящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать своего предшественника.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Жирий