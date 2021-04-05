Государства намерены развивать сотрудничество в сферах инвестиций из Катара.

Министерство энергетики Украины и Qatar Petroleum - государственная компания Катара, которая осуществляет нефтегазовую деятельность - заключили меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Согласно сообщению, от Украины документ подписал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, со стороны Катара - президент и генеральный директор компании Qatar Petroleum, государственный министр по энергетике Саад ибн Шерида Аль-Кааби.

Отмечается, что государства намерены развивать сотрудничество, в частности, в сферах инвестиций из Катара в разведку и добычу газа в Украине, а также поставок газа из Катара.

«Сотрудничество в нефтегазовой сфере Украины и Катара - перспективно и важно для нашей страны. Катар является одним из крупнейших производителей газа в мире и имеет ценный опыт и значительные финансовые ресурсы для инвестиций в разведку и добычу газа в Украине. Увеличение собственной добычи газа, диверсификация источников поставок газа соответствует интересам потребителей газа в Украине и будет способствовать устойчивому развитию экономики и укреплению энергетической безопасности Украины», - цитирует Витренко пресс-служба.

Меморандум будет действовать в течение трех лет и может быть автоматически продлен на такой же период.

Визит Зеленского в Катар

5 апреля 2021 года в столице Катара Дохе начался официальный визит украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Зеленского, в ходе визита между Украиной и Катаром было подписано 13 важных документов, также два коммерческих контракта.

Зеленский и премьер Катара обсудили главные направления сотрудничества стран.

Также Зеленский обсудил с эмиром Катара перспективы серьезных инвестиций.

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Автор: Игорь Орел