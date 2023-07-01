Диктатор оторван от реальности, выяснил писатель.

В субботу, 24 июня, - в день, когда члены российской частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж, диктатор Владимир Путин покинул Москву и отдыхал на яхте своего ближайшего друга - олигарха Юрия Ковальчука.

Лидер россиян полетел в родной город - Санкт-Петербург, чтобы понаблюдать за праздником выпускников "Алые паруса", который завершается световым шоу, во время которого корабли, в частности, и под алыми парусами, проплывают по Неве, и над ними взрываются фейервеки, говорится в колонке российского писателя и журналиста Михаила Зыгаря в колонке для The New York Times.

"…Подростки слоняются по городу и пьют на берегу реки, в то время, как представители российской элиты, как чиновники, так и олигархи, собираются вместе, чтобы выпить шампанского на своих роскошных яхтах. Никто не наслаждается этим событием больше, чем… Путин, который любит этот студенческий праздник в своем родном городе и никогда не пропускает частную вечеринку на реке, наблюдая за проплывающими кораблями", - отмечается в материале.

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Журналист подчеркнул, что "ничто, даже вооруженный мятеж, не могло удержать его от любимой вечеринки". "По мнению моих источников, близких к ближайшему окружению г-на Путина - чиновников, администраторов, журналистов, бизнесменов и других, - это пока самое яркое свидетельство того, что президент оторван от реальности. Он по-прежнему считает, что у него все под контролем, и что мятеж г-на Пригожина никак не изменил политическую ситуацию", - добавил автор.

Зыгарь отметил, что диктатор ошибается. "Мало того, что атмосфера вокруг г-на Путина принципиально иная, так еще и растет аппетит к переменам - даже среди приближенных к президенту. Многие, с кем я разговаривал, считают, что путинская система правления просто не может продолжаться долго", - утверждает писатель.

Пригожин устроил мятеж в России - что сообщалось

Подконтрольные Евгению Пригожину члены ЧВК "Вагнер" 24 июня устроили в РФ мятеж - были захвачены Ростов-на-Дону и Воронеж, сбиты несколько вертолетов и военный самолет, в результате чего ликвидированы минимум десять российских оккупантов. Кроме того, наемники начали двигаться в сторону Москвы.

СМИ писали, что Владимир Путин покинул Москву. Спикер диктатора Дмитрий Песков утверждал, что лидер россиян "работал в Кремле".

Бунт членов ЧВК резко завершился в тот же день, когда и начался - наемники перестали двигаться в сторону столицы РФ после того, как Пригожин с ведома Путина поговорил по телефону с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко, получил гарантии безопасности и разрешение отправиться на беларускую территорию.

По словам советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, после бунта диктатор потерял контроль. Подоляк считает, что в России начался внутренний хаос.

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