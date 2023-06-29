Генерал Суровикин никуда не пропадал, утверждает его дочь.

Дочь российского генерала Сергея Суровикина (прозвище "Армагеддон") Вероника утверждает, что после мятежа, огранизованного в РФ членами частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным ее отца не задерживали.

Девушка во время беседы утверждала, что находится на связи с отцом, что он никуда не пропадал, и "с ним все в порядке", сообщает Telegram-канал Baza. "С ним ничего не произошло, она на рабочем месте находится… Все на свох рабочих местах, все хорошо", утверждала собеседница.

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После того, как в РФ резко закончился мятеж "вагнеровцев", появилась информация, что Сергея Cуровикина арестовали. Стоит отметить, что он еще в 2017 году стал почетным членом ЧВК "Вагнер".

СМИ узнали, что генерал с 25 июня якобы находится в следственном изоляторе "Лефортово" (находится в Москве) и несколько дней не выходил на связь с членами своей семьи.

Издание Financial Times, ссылаясь на источники, писало, что Суровикин арестован в рамках подавления прихвостнями российского диктатора Владимира Путина "провагнеровских элит".

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