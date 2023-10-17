Аарон Халива признает, что военная разведка под его командованием не смогла предупредить о террористической атаке ХАМАС.

Глава военной разведки Израиля Аарон Халива заявил, что несет полную ответственность за провал ведомства, который привел к нападению ХАМАС. Заявление генерал-майора опубликовано в соцсетях Армии обороны Израиля.

"Во время всех моих визитов в подразделения Управления военной разведки за последние 11 дней я подчеркивал, что начало войны было провалом разведки", - цитирует письмо The Times of Israel.

Халива признает, что военная разведка под его командованием не смогла предупредить о террористической атаке ХАМАС.

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"Мы не выполнили свою важнейшую миссию, и я, как глава Управления военной разведки, несу полную ответственность за этот провал", - говорится в его письме.

"То, что нужно расследовать, мы расследуем, самым глубоким и всесторонним образом, и сделаем выводы. Но сейчас есть только одна задача - дать отпор и победить", - пишет он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Днем ранее глава Службы общей безопасности Израиля ШАБАК (она же "Шин-бет") Ронен Бар взял на себя личную ответственность за то, что спецслужбе не удалось предотвратить нападение боевиков ХАМАС на страну.

После длительных бомбардировок Сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к следующему этапу своей кампании, но это не обязательно будет наземная операция на территории Палестины. Об этом заявил спикер ЦАХАЛа Ричард Гехт на брифинге с журналистами.

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