По данным Минздрава, 369 человек, получивших ранения после нападения ХАМАС, остаются на лечении в больницах.

В результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль с 7 октября погибло более 1400 человек.

Такие цифры назвали в правительстве Израиля, передает Би-би-си. Как сообщило Министерство здравоохранения по состоянию на сегодняшний вечер 369 человек, получивших ранения после нападения ХАМАС, все еще остаются на лечении в больницах. Из них 90 находятся в тяжелом состоянии, 191 - в состоянии средней тяжести и 89 - в легком состоянии, передает Times of Israel.

Всего с 7 октября в больницы по всей стране госпитализированы 3842 раненых.

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Кроме того, Израиль на сегодня подтвердил гибель 286 своих военнослужащих с начала нападения на страну. В заложниках у боевиков ХАМАСа в секторе Газа находятся 126 человек.

При этом, Минздрав в секторе Газа заявил, что в результате бомбардировок были убиты 2450 человек. Однако, армия Израиля категорически отвергла обвинения в ударе по беженцам из Газы. В этом ее накануне обвинил палестинский Минздрав.

Ситуация в Израиле

7 октября группировка ХАМАС совершила самую масштабную за последние 50 лет атаку на Израиль. Боевики выпустили тысячи ракет и вторглись в приграничные районы страны. Боевики целенаправленно убивали гражданских израильтян.

К 9 октября Израиль объявил о полном восстановлении контроля над территорией, захваченной боевиками.

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