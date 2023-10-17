После 10 дней жестких бомбардировок Газы наземная операция так и не началась, а теперь может и не состояться вовсе.

После длительных бомбардировок Сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к следующему этапу своей кампании, но это не обязательно будет наземная операция на территории Палестины. Об этом заявил спикер ЦАХАЛа Ричард Гехт на брифинге с журналистами, сообщает Reuters.

"Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы не сказали, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. Это может быть что-то другое", - сказал он.

Каким должен быть следующий этап войны с ХАМАС, Гехт не уточнил.

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Израиль готовится к вторжению в Газу

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Израиль призвал гражданское население Газы эвакуируется на юг сектора, ведь израильская армия готовится к проведению масштабной наземной операции.

Ожидалось, что после недели жестких бомбардировок ЦАХАЛ зайдет в Газу уже в минувшие выходные, однако этого не произошло. По пока еще не совсем понятным причинам наземную операцию отложили.

Впрочем, косвенные свидетельства указываются, что армия Израиля некоторое время готовилась именно к полномасштабному наземному вторжению. В частности для боев в городских условиях спешно готовили танки "Меркава", устанавливая на них известные с российско-украинской войны антидроновые "мангалы".

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