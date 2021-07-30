В результате пожара семь человек попали в больницу с ожогами тела.

На одном из крупнейших химических заводов юга России "Комбинат Каменский" (Каменск-Шахтинский, Ростовская область), который связан с производством боеприпасов, произошел взрыв с последующим возгоранием.

Об этом сообщает ростовский портал 161.ru.

"Около 20:00 (29 июля) в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом… Вредных выбросов в атмосферу не поступило, - отмечено в заявлении предприятия.

В результате пожара семь человек попали в больницу с ожогами тела.

Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, у еще одного пострадавшего - 80 процентов.

По информации источника 161.RU в органах власти, сотрудники предприятия получили ожоги после взрыва при проведении ремонта в цеху производства полимеров.

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Согласно официальному сайту предприятия, "Комбинат Каменский" выпускает "важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны". Один из крупнейших контрактов "Каменского" - поставка засекреченных изделий для научно-производственного объединения "Сплав" имени Ганичева, которое производит реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган".

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Автор: Денис Прядко