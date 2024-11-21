Страны заключили соглашение о реадмиссии, чтобы обеспечить возвращение в Молдову ее граждан, которые незаконно находятся в Британии.

Молдова подписала соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Великобританией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что для Британии целью соглашения является расширение сотрудничества между двумя странами и усиление устойчивости Молдовы к внешним угрозам. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отметил значительный наплыв украинских беженцев в Молдову после начала вторжения России.

"Находясь рядом с Украиной, молдаване ежедневно испытывают на себе последствия российской агрессии, империализма и давления", - сказал он.

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Страны заключили соглашение о реадмиссии, чтобы обеспечить возвращение в Молдову ее граждан, которые незаконно находятся в Британии.

Также Лондон предоставит 2 миллиона фунтов стерлингов для улучшения защиты Молдовы от кибератак и 5 миллионов фунтов для укрепления системы здравоохранения для помощи беженцам.

Президент Молдовы Майя Санду назвала Россию и коррупцию самыми большими угрозами для страны. Премьер-министр страны Дорин Речан представил обновленный вариант конституции, где стратегической целью страны определена европейская интеграция.

Министр иностранных дел Румынии Люминца Одобеску, которая была на встрече, подчеркнула важность совместной работы с Великобританией для поддержки Молдовы.

Выборы в Молдове

На президентских выборах в Молдове 2024 года действующий президент Майя Санду победила своего основного конкурента Александра Стояногло. Первый тур, состоявшийся 20 октября, не определил однозначного победителя, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Во втором туре, который прошел 3 ноября, Санду получила около 55% голосов, что обеспечило ей второй срок на посту президента.

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