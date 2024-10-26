Будущее пророссийское правительство Молдовы, когда она станет полноправным членом ЕС, могло бы попытаться повлиять на политику ЕС в отношении российских санкций.

Референдум в Молдове о членстве в ЕС оказался на грани провала, однако все же большинство избирателей с небольшим перевесом поддержало изменение в конституцию. Как пишет Newsweek, хотя эксперты назвали референдум "поражением для России", но Кремль вряд ли прекратит попытки использовать свое влияние в Молдове как во время процесса вступления в ЕС, так и в случае успеха после него.

"Правительства стран-членов ЕС с более дружественными связями с Кремлем, такие как Венгрия и Словакия, пытались помешать принятию решений ЕС относительно российских санкций и военной и финансовой поддержки Украины. Будущее пророссийское правительство Молдовы, которая станет полноправным членом ЕС, могло бы вместе со своими членами Европарламента аналогичным образом попытаться повлиять на политику ЕС в отношении российских санкций, импорта энергоносителей и безопасности", — сказал Джереми Холт, эксперт консалтинговой компании по геополитическим и киберрискам S-RM.

При этом эксперт отмечает, что одним из ключевых вопросов, которые ЕС захочет решить перед вступленем Молдовы, является проблема Приднестровья.

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"Учитывая рост активных мер России по всей Европе, ЕС, вероятно, будет серьезно учитывать риски безопасности в ходе будущего процесса вступления, и вопрос статуса Приднестровья представляет собой значительное препятствие на переговорах о вступлении", - сказал Холт.

Он отметил, что не каждое "нет" на референдуме было результатом российского влияния, и не все граждане Молдовы поддерживают членство в ЕС. Пророссийские СМИ, НПО и политические группы, а также принадлежащие России предприятия процветают в Приднестровье и Гагаузии.

При этом, как отметила научный сотрудник Института Европейского университета Кристина Ванберген, Молдове крайне важно подготовиться к парламентским выборам в следующем году, поскольку Кремль "рассматривает это как свой последний шанс установить контроль над регионом".

Выборы и референдум в Молдове

На прошлых выходных в Молдове состоялся референдум за внесение в Конституцию положения о евроинтеграции Молдовы и президентские выборы.

При этом положение о евроинтеграции Молдовы получило лишь небольшое преимущество - "за" проголосовали 50,46% избирателей, против - 49,54%.

Также по результатам голосования в паервом туре президентских выборов действующая глава государства Майя Санду получила 42,45% голосов избирателей, ее соперник, пророссийский кандидат Александр Стояногло - 25,98%. Второй тур запланирован на 3 ноября.

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