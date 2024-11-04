Остается подсчитала 0,5% голосов, но фактическая победа действующего президента очевидна.

Выборы президента Молдовы достигли кульминации. Действующий президент Майя Санду объявила о своей победе и поблагодарила всех избирателей за спасение демократии.

"Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и преданности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за рубежом. Идите с гордостью - вы свобода, надежда и стойкость. Я горжусь тем, что могу служить вам всем", - написала Санду в X.

Санду одержала победу над экс-генпрокурором страны Александром Стояногло, который представляет оппозиционную пророссийскую Партию социалистов, с отрывом в более чем 10% голосов. Как показывают подсчеты 99,56 процента голосов, за Санду проголосовали более 55% избирателей, за Стояногло - 44,6%, сообщает сайт Центризбиркома страны.

Видео дня

В ночь на 4 ноября канал TV8 показал видеообращение политика. В нем Санду заявила, что молдаване "дали урок демократии, достойный того, чтобы его записать в учебники истории".

"Сегодня вы спасли Молдову. В нашем выборе достойного будущего никто не прогадал. Свобода, правда и справедливость победили. Молдове удалось продемонстрировать свою волю и силу через голосование каждого из нас. Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени", - сказала Санду.

Санду - фактически переизбранный президент Молдовы. Она заявила, что президентская кампания столкнулась с рядом вызовов и "беспрецедентной атакой":

"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконная покупка голосов, привлечение к избирательным процессам некоторых враждебных сил из-за пределов страны и некоторых преступных групп, ложь, нагнетание ненависти и страха в общество".

Выборы в Молдове - главные новости

На президентских выборах в Молдове 2024 года действующий президент Майя Санду победила своего основного конкурента Александра Стояногло. Первый тур, состоявшийся 20 октября, не определил однозначного победителя, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Во втором туре, который прошел 3 ноября, Санду получила около 55% голосов, что обеспечило ей второй срок на посту президента.

Эти выборы сопровождались сложной политической ситуацией из-за опасений относительно внешнего вмешательства. Молдавские власти обвинили Россию в попытках повлиять на результат выборов и референдума по вступлению в ЕС, который состоялся одновременно с выборами. Власти утверждали, что Россия пыталась повлиять на избирателей через финансовую поддержку и дезинформацию. Для уменьшения влияния было ограничено количество избирательных участков в России, а ЕС помогал обеспечивать кибербезопасность процесса

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