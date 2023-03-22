Президент Молдовы подписала закон, официально отменяющий выдуманный при СССР "молдавский язык".

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, которым "молдавский язык" официально переименован в "румынский язык". Об этом глава государства сообщила у себя в Facebook.

"Сегодня я подписала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю", – заявила Санду.

По мнению президента Молдовы, утверждения о существовании некоего молдавского языка, существующего отдельно от румынского, "преследуют только одну цель: разделить нас".

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"Это происходит потому, что когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить. Те, кто пытался нас разделить, занимались не лингвистикой, а тем, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре", – отметила Санду.

Молдова противостоит российскому влиянию

На прошлой неделе парламент Молдовы принял закон, которым словосочетания "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в официальных документах следует заменить словосочетанием "румынский язык". Решение было принято всего за 2 минуты, несмотря на протесты коммунистов и социалистов.

Также стало известно, что Молдова готовит санкции против российских граждан, причастных к нападению на Украину. Также Кишенев обещает присоединиться и "к другим санкционным режимам" Евросоюза.

Президент Молдовы Майя Санду на днях заявила, что ее страна полностью на стороне Украины в полномасштабной войне, которую развязала Россия. По словам Санду, молдаване никогда не будут "на стороне убийц".

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