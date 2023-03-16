Перед заседанием коммунисты и социалисты требовали исключить законопроект о румынском языке из повестки дня.

Молдавский парламент принял во втором чтении инициированный провластной партией PAS законопроект, закрепляющий во всех законах понятие "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языков.

Перед заседанием коммунисты и социалисты требовали исключить законопроект о румынском языке из повестки дня, но их предложение не набрало необходимого количества голосов, передает ЕвроПравда.

Принятие законопроекта происходило без обсуждения и заняло всего пару минут. За принятие законопроекта проголосовали 58 депутатов. После этого депутаты PAS встали и выкрикивали "Браво!", а коммунисты и социалисты развернули плакаты в знак протеста.

Видео дня

Молдавский язык: детали

С 1989 года государственным языком Молдовы по Конституции является "молдавский язык". Де-юре он идентичен румынскому языку. 5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдовы вынес языковое постановление, но в нем нет ответа на вопрос, какой язык является государственным в стране. В законах превалировала синтагма "молдавский язык". Изменения в Конституцию по этому вопросу парламент ранее не вносил. Но 2 марта 2023 года одобрил законопроект, согласно которому все синтагмы "молдавский язык" будут заменены во всех документах и Конституции на "румынский язык".

Ранее молдавскому языку были присвоены коды ISO 639: "mo" и "mol", в 2000-е годы они были отменены и теперь у молдавского нет кода ISO. Также известный справочник по языкам мира Ethnologue: Languages of the World, который содержит данные о более чем 7 тыс. живых языков мира, не упоминает молдавский как отдельный язык, а как альтернативное название румынского.

В марте 2017 года на сайте тогдашнего президента Игоря Додона название языка было изменено с румынского на молдавский. По его мнению этот шаг отпрвидал Конституции страны. После избрания президентом Майии Санду название языка было снова изменено на румынский.

Вас также могут заинтересовать новости: