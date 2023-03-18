Она отметила, что молдаване осудили войну Путина с первых дней.

Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула поддержку Украины в полномасштабной войне России и отметила, что ее страна никогда не будет "на стороне убийц"

Как сообщает NewsMaker, об этом Санду сказала в пятницу в интервью телеканалу Moldova 1.

"Молдаване никогда не были и не будут на стороне убийц. Мы осудили агрессию России против Украины с первого дня войны", – подчеркнула Санду.

Лидер добавила, что Кишинев заявлял о попытках России свергнуть конституционный строй в Молдове, а также о вмешательстве в ее внутренние дела, пропаганде и дезинформации, которые их сопровождали.

"Но когда у нас появились убедительные доказательства того, что они пытаются свергнуть власть в Кишиневе, демократически избранную гражданами Молдовы, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наш народ знал, кто наши друзья, а кто наши враги", – подчеркнула Санду.

По словам президента, Молдова находит ресурсы для своего развития в Румынии, ЕС, США и Японии. Кремль стране никак не допамагает.

"Сколько денег пришло из Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Ни копейки не пришло. Вот откуда происходит шантаж и война", – добавила Санду.

Вероятные беспорядки в Молдове: последние новости

Несколько недель назад власти Молдовы заявили, что им известно о подготовке госпереворота в стране со стороны России, а 28 февраля пророссийская партия "Шор" собрала митинг в столице, на котором требовали от властей компенсацию коммунальных расходов.

12 марта митинг повторился. Силовик задержания 54 человека, среди которых 12 несовершеннолетних. Как отмечала американская разведка, спровоцировать восстание против прозападного правительства Молдовы хотят связанные с Россией люди.

Впоследствии власти страны сообщили, что правоохранители предотвратили массовым беспорядком, в страну не впустили представителя ЧВК "Вагнер".

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