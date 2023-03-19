Речь идет преимущественно о запрете въезда, заморозке банковских счетов и активов физлиц.

Молдова готовит персональные санкции в отношении ряда людей из-за войны РФ против Украины.

О санкционных ограничениях могут объявить через несколько недель, сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью "Радио Свобода". Министр отметил, что страна начала присоединяться к европейским санкциям против РФ в связи с ее войной против Украины.

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"Речь идет о запрете въезда, заморозке банковских счетов и активов физлиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", - сказал Попеску, добавив, что решение уже принято, но продолжается работа над юридическими моментами.

Попеску не указал лиц, которые попадут под санкции, отметив лишь, что речь идет о 25 лицах, половина из которых россияне.

Министр добавил, что в начале марта ЕС призвал Кишинев присоединиться к персональным санкциям из-за войны РФ против Украины и нарушения прав человека. Попеску добавил, что впоследствии Молдова "присоединится и к другим санкционным режимам" Евросоюза.

Санкции против РФ

Санкции против РФ Евросоюз и США начали вводить в 2014 году после аннексии Крыма. Постепенно санкции расширялись и под их действие подпадало все больше россиян и российских компаний.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, санкции против РФ ввели Канада, Австралия и другие страны. А ЕС ввел уже 10-й санкционный пакет.

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