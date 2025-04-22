Песков отметил, что Россия продолжает работать с американской стороной.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. По его словам, в любом случае Москва бы не стала говорить о его содержании публично, сообщают росСМИ.

"Мы продолжаем нашу работу и с американцами. Работают все наши каналы, те, которые имеются для контактов", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что Кремль "не собирается загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки".

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Комментируя содержание мирного плана Трампа, Песков заверил, что Кремль пока не ознакомился с его содержанием.

"Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - подчеркнул он.

Детали мирного плана Трампа

Ранее в New York Post раскрыли детали мирного плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Пока официальные условия остаются неопределенными, один из высокопоставленных чиновников администрации сообщил журналистам, что план может включать введение так называемых "сил устойчивости", которые будут частью системы гарантий безопасности для Украины.

Также рассматривается идея создания отдельной миротворческой миссии - совместной комиссии из представителей РФ, Украины и нейтральной третьей страны, не являющейся членом НАТО, которая контролировала бы соблюдение режима прекращения огня.

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