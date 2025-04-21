Обещанное Путиным "перемирие" на Пасху было нарушено десятки раз.

Еще в марте американские официальные лица объявили о том, что им удалось добиться прекращения огня между Украиной и РФ в Черном море. Тем не менее боевые действия продолжились, из-за чего разговоры об этом канули в Лету. Более того, "пасхальное перемирие" российского диктатора Владимира Путина не сулит ничего хорошего мирному соглашению, которого хочет добиться президент США Дональд Трамп, пишет The Economist.

В издании отметили, что обещанное Путиным 30-часовое прекращение огня в Украине на Пасху, которое вступило в силу вечером 19 апреля, было нарушено десятки раз, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Тем не менее воздушные атаки немного уменьшились.

Россия не согласилась на прекращение огня в Черном море

В издании напомнили, что в прошлом месяце Белый дом заявил, что обе стороны договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Тем не менее российские чиновники заявили, что прекращение огня на море будет достигнуто только после того, как Москва будет освобождена от некоторых санкций. Украина, в свою очередь, потребовала, чтобы российские военные корабли не входили в западную часть моря.

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Удивительно, но с тех пор ни один украинский порт не пострадал. Тем не менее продолжились атаки на города, в которых они расположены, добавили в издании.

Экспорт зерна из Украины

Журналисты отметили, что в июле 2022 года на год было заключено соглашение о возобновлении Украиной экспорта зерна. Оно распространялось на Одесский порт и соседние Черноморск и Южный. Через три недели после того, как РФ расторгла сделку в 2023 году, Украина открыла новый коридор для торговых судов. Киеву удалось вытеснить российский флот из западной части Черного моря.

Журналисты добавили, что гражданское судоходство почти не наблюдается ни в украинских водах, ни в той части Азовского моря, которую захватили россияне. В целях безопасности транспондеры были отключены, но суда продолжают передвигаться.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил журналистам о том, что порты в Одессе и двух соседних городах работают на 60% мощности. Во время прошлогоднего урожая их зерноэкспортные терминалы работали на 90%. В этом году они могут быть еще более загружены.

Очаков - пример путинской концепции прекращения огня

В издании напомнили о судьбе Очакова, в котором американцы в 2017 году начали строить хаб для украинского флота. В 2021 году Великобритания пообещала помочь в создании военно-морской базы в городе. Уже за три дня до полномасштабного вторжения в Украину Путин заявил, что хаб позволяет НАТО угрожать российскому флоту. После этого россияне начали регулярно атаковать Очаков.

По мнению журналистов, Очаков является примером двусмысленности и оппортунизма путинской концепции прекращения огня. Дело в том, что российский диктатор хочет не прекратить боевые действия, а создать вечную нестабильность.

"Пасхальное перемирие" Путина - другие новости

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин приветствует "все усилия" по достижению мира в Украине, комментируя "пасхальное перемирие". Тем не менее известно, что во время так называемого "перемирия" страна-агрессор постоянно его нарушала.

Кроме того, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что сразу после завершения так называемого "перемирия" на Пасху, со стороны Крыма российские оккупанты начали осуществлять на материковую Украину массированные обстрелы. По его словам, из-за базирования в Новороссийске врагу сложнее применять "Калибры".

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