По словам профессора международных отношений, западные лидеры должны придерживаться двухстороннего подхода, чтобы приблизить мир.

Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Киев, чтобы заморозить боевые действия и сохранить оккупированные Россией регионы Украины под контролем Москвы. По замыслу американского лидера, Украина не вступит в НАТО и не получит американских гарантий безопасности.

Такое мнение высказал профессор международных отношений Университета Джона Хопкинса Юджин Финкель в своей колонке для издания The Spectator.

Мирные планы США и Европы по Украине обречены на провал

Финкель напомнил, что на саммите европейских лидеров в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил другое мирное предложение, в рамках которого оккупированные территории Украины остаются под контролем РФ, но в обмен Киеву обещают военную поддержку и гарантии безопасности.

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Профессор международных отношений уверен, что оба плана обречены на провал. Американские и европейские политики сосредоточены на вопросах членства Украины в НАТО, ее территориях и отправки миротворцев, но они не являются основными причинами войны.

Финкель заявил, что усилия России по установлению контроля над Украиной продиктованы идеологией страны. Именно поэтому в мирных планах следует сосредоточиться на этом.

Он подчеркнул, что вторжение РФ в Украину, прежде всего, является войной идентичностей. По его словам, российский диктатор не считает украинцев отдельным народом, а Украину считает "Малороссией".

Мир в Украине все еще возможен

Финкель добавил, что мир возможет только в том случае, если Россия примет Украину как независимую, отдельную страну. Он считает, что это все еще можно исправить, напомнив о том, что мексиканцы больше не мечтают вернуть себе Калифорнию, а Пакистан смирился с потерей Бангладеша.

Смена убеждений об идентичности может произойти и без насилия. Единственным условием для этого является политическая воля Кремля, заверил Финкель.

По словам профессора международных отношений, западные лидеры должны придерживаться двухстороннего подхода, чтобы приблизить мир. Им нужно заставить российского диктатора Владимира Путина признать то, что Украина является независимым государством, а все мирные переговоры проводить только с участием Киева.

Кроме того, Финкель заявил, что США и Европе стоит помешать попыткам России навязать Украине свою идеологию в рамках прекращения огня или мирного соглашения. Он подчеркнул, что Киев не нужно принуждать к принятию требований Путина.

В конечном итоге завершение войны во многом будет зависить от готовности россиян признать то, что они не являются одним народом с украинцами. Чем раньше западные партнеры Украины признают это и начнут решать эту проблему, тем больше шансов у их мирных планов, добавил Финкель.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал главную проблему в переговорах США и РФ по Украине. В то же время он отметил, что в Украине воспринимают эти переговоры как хороший "толчок" в ситуации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин так боится прямых переговоров. Глава государства подчеркнул, что сам он лично не боится ни одного формата переговоров.

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