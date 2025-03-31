В Саудовской Аравии хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая, пишет Axios.

По данным источников издания, потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в том числе в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые проходили в Саудовской Аравии.

Один из источников, осведомленный о планах, сказал, что одной из дат, которая обсуждалась для визита, было 28 апреля, но позже визит был отложен. Текущий план состоит в том, чтобы Трамп отправился в Саудовскую Аравию в середине мая.

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Официальный представитель администрации Трампа также подтвердил, что ведется планирование поездки в Саудовскую Аравию.

"Возможность международной поездки президента — это то, что рассматривается. У нас пока нет конкретного плана, и мы предоставим эту информацию, когда она будет официальной", — сказал представитель Белого дома.

"Переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке", — сказал чиновник.

Издание напоминает, что Саудовская Аравия активно помогает США в посредничестве в прекращении огня между Россией и Украиной в трехлетней войне.

"Источник, осведомленный о запланированном визите, сообщил, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной", - пишет Axios.

Дональд Трамп и перемирие в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что он доверяет российскому лидеру Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

Трамп также заявил, что "зол" на Путина из-за его затягивания мирных переговоров и пригрозил усилить давление на Москву, если это продолжится.

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