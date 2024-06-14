Беларусь предала Армению, тайно поставляя оружие Азербайджану, отмечает издание.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко тайно передал оружие Азербайджану перед войной с Арменией. Утечка секретных документов показывает, что предательство со стороны Беларуси спровоцировало Армению выйти из военного союза с Москвой, что стало ударом по Владимиру Путину, сообщает Politico.

"Беларусь передала современное оружие заклятому врагу Армении Азербайджану, хотя обе страны якобы были союзниками под руководством России. Утечка документов проливает свет на решение Армении на этой неделе объявить о выходе из ОДКБ. Это резкий поворот, который ослабит авторитет Путина в бывших советских странах", - говорится в материале.

Издание отметило, что сейчас Армения находится на пороге исторического поворота в сторону Запада, все больше обращаясь за защитой к Европе и НАТО после десятилетий, в течение которых страна больше полагалась на Москву. Армения оценила решение Беларуси о передаче оружия Азербайджану в период между 2018 и 2022 годами, как "горькое предательство".

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"Теперь документация, которую так пыталась скрыть Беларусь, показывает, что страна активно помогала вооруженным силам Азербайджана между 2018 и 2022 годами, когда напряжение в отношениях с Арменией достигло пика. Предлагаемые услуги включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и предоставление нового для радиоэлектронной борьбы", - пишет издание.

Politico также выяснило, что эти документы включают письма Белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к его собственным военно-промышленным фирмам по заказам для Азербайджана современного артиллерийского оборудования, а также переписку между двумя государствами по согласованию закупки станции "Гроза-С", которая предназначена для обнаружения, отслеживания, подавления каналов управления и навигационных систем беспилотников.

В то же время военный аналитик ереванского Регионального центра демократии и безопасности Эдуард Аракелян подтвердил, что разоблаченные документы указывают на поставки техники в Азербайджан и ее использование в недавних войнах, как в Нагорном Карабахе, так и против самой Республики Армения.

"Эта техника была использована с разрушительным эффектом против армянских войск и была предоставлена страной, которая, вероятно, является союзником Армении. Формально это полное нарушение альянса ОДКБ, но на практике мы всегда знали, что блок больше поддерживает Азербайджан", - сказал он.

Кроме того, научный сотрудник Фонда защиты демократии Ивана Страднер заявила, что смешно думать, что такие поставки могли состояться без ведома Москвы. По ее словам, Путин мог бы остановить их, если бы действительно этого захотел.

"Когда дело касается Москвы, нет такого понятия, как лояльность - все дело в сохранении собственной безопасности, даже если это происходит за счет собственных союзников", - добавила Страднер.

Пока ни правительство Беларуси, ни правительство Азербайджана никак не прокомментировали такую информацию.

Выход Армении из ОДКБ - что известно

Как ранее писал УНИАН, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал резкое заявление в адрес Лукашенко и заявил о выходе страны из ОДКБ. Он подчеркнул, что не поедет в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко.

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