Он напомнил его слова о войне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко.

Комментируя отношения страны с Организацией Договора о коллективной безопасности, он напомнил слова Лукашенко. "Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?" - цитирует Пашиняна News.am.

При этом премьер не исключает, что им придется контактировать в рамках Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Также Пашинян "в теории не исключает" членство в ОДКБ, если Беларусь выйдет из организации или Лукашенко "найдет приемлемые для народа Армении извинения и объяснения".

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"Отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще", - подчеркнул он.

Армения может выйти из ОДКБ: что известно

Напомним, в этом году Армения заморозила членство в ОДКБ, обвинив членов организации в неспособности оказать ее помощь.

В мае стало известно, что Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ. В российской Госдуме заявляют, что выход Армении "не скажется на обороноспособности организации, но повлияет на собственную обороноспособность этого государства".

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