Ранее страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами.

Страны Европейского Союза не будут оплачивать российский газ в рублях.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, как отреагирует Евросоюз на распоряжение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за российский газ только в рублях, Мамер заявил, что позиция ЕС такая же, как и у G7, добавив, что поставки должны осуществляться за оплату в долларах или евро.

Как сообщал УНИАН, ранее страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами.

Ранее президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку "контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме Евро".

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".

Канцлер Олаф Шольц также заявлял, что Германия не будет оплачивать газ и нефть в рублях.

Белый дом в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США.

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