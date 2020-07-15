В США огромный медведь пробрался в дом и подрался с хозяином (фото)

54-летний американец рассказал, что его дом стоит на опушке в окружении леса.

Житель американского штата Колорадо Дейв Черноски на собственной кухне обнаружил огромного медведя. Зверь забрался в дом, стоявший в лесной чаще, и начал хозяйничать на свое усмотрение.

Хозяин пытался выманить незваного гостя. В итоге мужчина отделался медвежьей оплеухой и попал в больницу, а дикий зверь убежал, пишет АВС.

54-летний американец рассказал, что его дом стоит на опушке в окружении леса. Он проснулся рано утром от странных звуков.

"Я пошел на кухню, и увидел там медведя. Он уже порылся в холодильнике, шкафах и других местах", - рассказал Черноски.

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По словам мужчины, он решил выманить медведя из дома и начал шуметь у гаража, хищное животное заинтересовалось и пошло на звук. Однако у дверей его что-то испугало и он напал на хозяина дома.

"Как только мы посмотрели друг на друга, он тут же ударил меня… и после того, как я убрался с дороги и начал кричать, он убежал", - сообщил американец.

После "общения" с медведем Черноски попал в больницу, где ему наложили швы. На память о встрече с медведем у мужчины остались глубокие шрамы.

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